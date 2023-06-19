В оккупированном Россией Мариуполе существенно возросла смертность гражданского населения от естественных причин.
Как сообщают в Центре национального сопротивления, подполье фиксирует пересечение отметки в 400 умерших в неделю. "Это в 2,6 раз больше пика наибольшей ковидной смертности. Сейчас медицинская система города практически не работает", - говорится в сообщении.
Причиной стало то, что российские захватчики переводят медицинские учреждения на обслуживание своих раненых военных. Из-за этого мирные жители города не могут получить базовую медицинскую помощь.
В Центре отмечают, что несмотря на запреты и угрозы оккупантов, есть медики, которые пытаются оказывать помощь людям без российского паспорта.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики хотят взыскать с жителей города деньги за коммунальные услуги почти за год.
Также он сообщал, что оккупанты во время поисков участников подполья проверяют даже детей.
Между тем в Российской Федерации заявили, что хотят отправить "на восстановление" Мариуполя тысячи российских студентов.