Мирным жителям трудно получить базовую медицинскую помощь.

В оккупированном Россией Мариуполе существенно возросла смертность гражданского населения от естественных причин.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, подполье фиксирует пересечение отметки в 400 умерших в неделю. "Это в 2,6 раз больше пика наибольшей ковидной смертности. Сейчас медицинская система города практически не работает", - говорится в сообщении.

Причиной стало то, что российские захватчики переводят медицинские учреждения на обслуживание своих раненых военных. Из-за этого мирные жители города не могут получить базовую медицинскую помощь.

Видео дня

В Центре отмечают, что несмотря на запреты и угрозы оккупантов, есть медики, которые пытаются оказывать помощь людям без российского паспорта.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики хотят взыскать с жителей города деньги за коммунальные услуги почти за год.

Также он сообщал, что оккупанты во время поисков участников подполья проверяют даже детей.

Между тем в Российской Федерации заявили, что хотят отправить "на восстановление" Мариуполя тысячи российских студентов.

Вас также могут заинтересовать новости: