Советник мэра показал, во что превратилась центральная часть города.

Появились актуальные кадры бывшей жемчужины Донецкой области - города Мариуполя, который оккупанты начали стирать с лица земли в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Центральную часть города показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На опубликованных фото видно, что некогда цветущий город оккупанты превратили в руину.

"Мариуполь в деталях. Центр города. Центральные улицы. Места привычного гуляния. Теперь - так", - отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе - оккупанты начали террор детей

Напомним, что во временно оккупированном городе россияне дошли до крайней стадии паники из-за опасений, что там может действовать украинское сопротивление. В возможной причастности к партизанам подозревают даже детей.

По словам Андрющенко, оккупанты боятся любой возможности, что украинцы помогут ВСУ деоккупировать город. Советник мэра подчеркнул, что в дальнейшем враг может прибегнуть к такому преступлению, как допросы в газовой камере. Ведь уровень страха россиян - очень высокий.

Отметим, что до начала полномасштабной войны Мариуполь считался одним из самых аккуратных и богатых городов в Донецкой области. С конца мая 2022 года Мариуполь попал в полную оккупацию россиян. По состоянию на 10 мая оккупанты уничтожили в городе 50% (2208) домов.

Вас также могут заинтересовать новости: