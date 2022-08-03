Петр Андрющенко отметил, что захватчики продолжают разрушать город.

Российские оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Захватчики пилят деревья в "зеленых зонах".

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram-канале

"Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зимний период. При отсутствии/недостаточности поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя ушла "под нож", - говорится в сообщении.

При этом Андрющенко отметил, что оккупанты продолжают разрушать город.

"Уже нет в Мариуполе Полка Азов. Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто, потому что Россия", - подытожил советник мэра.

Как ранее сообщал УНИАН, в захваченном российскими войсками Мариуполе уничтожили мемориал, возведен в честь мариупольцев – защитников Украины. Вместо него там планируют установить памятник Александру Невскому на коне.

Как отметили в Мариупольском горсовете, этот мемориал был важной составляющей обновленной площади Свободы в городе. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.

Вас также могут заинтересовать новости: