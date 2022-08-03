Колонну вражеской техники увидели на выезде к селу Мангуш.

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение российской военной колонны.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, военную технику заметили сегодня, 3 августа. Примерно в 12:10 жители временно оккупированного Мариуполя увидели, что рашисты едут в сторону села Мангуш. Впоследствии стало понятно, что оккупанты перегоняют военную колонну в сторону Бердянска.

"Фиксируем очередное движение военной техники. В 12:10 утра движение инженерных и грузовых автомобилей, похожих визуально на машины РЭБ с грузовиками с живой силой в русской форме по пр Строителей с пометкой "Z" в сторону выезда на с. Мангуш. Далее колонна замечена на выезде из Мангуша в сторону Бердянска. Продолжаем отслеживать ситуацию", - написал Андрющенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе силы сопротивления передали пламенный "привет" оккупантам.

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