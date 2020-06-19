Во Львовской области в лесу нашли документы УПА, которые закопали более 70 лет назад (фото)

Документы спрятали в молочные бидоны.

В городе Мостыська Львовской области "черные копатели" нашли два бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии. Находку передали в музей.

Об этом рассказал один из искателей исторических ценностей Андрей Савка, сообщает ТСН.ua.

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По словам мужчины, документы нашли случайно в лесу за городом, во время очередной прогулки с металлоискателем. Среди находок - книги, документы, протоколы, журналы датированные 1940-1950-ми годами.

Кроме этого, также есть замотанный в бумаге военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который "пытался прорваться в ряды УПА".

Искатель предполагает, что там также могут быть архивные документы Сидора Ковпака, руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях.

Но тщательно изучить находку пока не удалось. "Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы", - пояснил Андрей.

Сейчас архивные документы, поисковики передали в Мостыський историко-краеведческий музей. Вскоре находку должны отправить на реставрацию.

Как сообщал ранее УНИАН, на юге Польши кладоискатели нашли тайник с серебром.

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