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Во Львовской области в лесу нашли документы УПА, которые закопали более 70 лет назад (фото)

04:25, 19 июня 2020
Общество
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Бидон с документами нашли "черные археологи"/ Фото Андрей Савка

В городе Мостыська Львовской области "черные копатели" нашли два бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии. Находку передали в музей.

Об этом рассказал один из искателей исторических ценностей Андрей Савка, сообщает ТСН.ua.

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По словам мужчины, документы нашли случайно в лесу за городом, во время очередной прогулки с металлоискателем. Среди находок - книги, документы, протоколы, журналы датированные 1940-1950-ми годами.

Кроме этого, также есть замотанный в бумаге военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который "пытался прорваться в ряды УПА".

Газета, которая была среди документов / Фото Андрей Савка

Искатель предполагает, что там также могут быть архивные документы Сидора Ковпака, руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях.

Но тщательно изучить находку пока не удалось. "Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы", - пояснил Андрей.

Находку передали в музей / Фото Андрей Савка
Партийный билет / Фото Андрей Савка

Сейчас архивные документы, поисковики передали в Мостыський историко-краеведческий музей. Вскоре находку должны отправить на реставрацию.

Находка должна пройти реставрацию / Фото Андрей Савка

Как сообщал ранее УНИАН, на юге Польши кладоискатели нашли тайник с серебром.

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