Новорожденная находилась в больнице больше двух месяцев.

Семья львовского священника Петра Терлецкого забрала из больницы своего шестого ребенка. Девочка, которую назвали Даша, родилась на 28 неделе беременности в то время, когда ее мама боролась с коронавирусом.

Читайте такжеВо Львове патрульные помогли беременной доехать до роддома (видео)Течение болезни у беременной было настолько тяжелым, что врачи решили спасать отдельно ее и ребенка, который также заразился коронавирусом, говорится в сюжете ТСН.

Родилась девочка с весом 1230 граммов в начале декабря 2020 года в результате кесарева сечения. В это время ее мама боролась с тяжелой формой коронавируса. Болезнь поразила и кроху. Впервые здесь выхаживали ребенка с таким малым весом, и одновременно с коронавирусом, говорят в областной больнице. «При такой глубокой незрелости, где и серьезная болезнь коронавируса, то конечно все усилия умножают во много раз. Многие сложные дни тяжелой работы», — говорят в медучреждении.

Выхаживали ребенка два месяца.

«Ее состояние было тяжелое, она очень боролась за свою жизнь. Она сама дышит, имеет хороший аппетит, у нее созревает мозг, у нее созревают глаза, она здоровая, может быть под наблюдением семьи», — отмечают медики.

Екатерина вспоминает как после выписки впервые увидела дочку. Признается - боялась взять на руки. «Я таких детей еще не видела, я не могла поверить, что она моя, головка помещалась в ладошку, она была очень маленькая. Пальчики как спички», - вспоминает женщина.

Отец ребенка - отец Петр - со слезами радости на глазах забирает дочь домой.

37-летняя Екатерина Терлецкая заразился коронавирусомна 7 месяце беременности еще в середине ноября 2020 года. Многодетная мама неделю лечилась дома, но здоровье ухудшилось. В тяжелом состоянии с поражениями более 90% легких ее госпитализировали в больницу скорой помощи.

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Автор: УНИАН