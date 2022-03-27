Также эвакуированная семья добавила, что оккупанты запретили селянам готовить пищу на открытом огне.

Молодые супруги, эвакуированное из Броварского района, рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить в оккупации российской армии.

В Телеграм-канале Нацполиция обнародовала соответствующее видео.

"Заехали в село и начали бомбить дома, расстреливать магазины. Оставили жителей без света и газа. Обстреливать начинали с 4 утра и до вечера. Поэтому приходилось прятаться в подвале", - рассказали они.

Также супруги добавили, что готовить еду на открытом огне оккупанты также запретили.

Как сообщал УНИАН, сегодня согласованы два гуманитарных коридора в Донецкой и Луганской областях. В частности, согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска в Запорожье. В Луганской области из города Рубежное в город Бахмут эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города Рубежное.

По состоянию на 26 марта в Украине за неделю по гуманитарным коридорам эвакуировали почти 40 тыс. человек. Больше всего эвакуированных - из Мариуполя (26 477). В Запорожской области эвакуировано было 699 человек, Киевской - 9 488 человек, Луганской области - 972 человека.

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