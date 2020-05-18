В Киеве с завтрашнего дня будут работать три дополнительных автобусных спецмаршрута

Автобусы будут двигаться по маршрутам: ст. м. "Святошин" - с. Чайки, ул. Шептицкого - ул. Чавдар, Бортничи - ст. м. "Харьковская".

С 19 мая в столице будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

«По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта. Они будут двигаться по маршрутам: № 37 - «Станция метро «Святошин» - жилой массив Западный (с. Чайки)»; № 42 - «Улица митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар»; № 104 - «Бортничи - станция метро «Харьковская», - сообщил Густелев.

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В КГГА отметили, что организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Проезд в общественном транспорте осуществляется при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, Минздрав предлагает перевозить пассажиров в общественном транспорте во время карантина лишь в масках и в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, где не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.