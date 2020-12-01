Он организовал схему вымогательства средств за содействие в получении иностранными гражданами документов для въезда на территорию Украины путем оформления приглашений на учебу.

В Киеве будут судить проректора одного из университетов, уличенного в получении 224 тыс. гривен взятки.

Читайте такжеВ Киеве медработники требовали 40 тысяч гривен за присвоение инвалидностиОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что проректор организовал схему вымогательства средств за содействие в получении иностранными гражданами документов для въезда на территорию Украины путем оформления приглашений на учебу.

Его задержали «на горячем» в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств за оформление документов для 8 иностранцев.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение направлено в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Автор: УНИАН