Оккупанты настолько торопились ввести на захваченной территории российское образование, что забыли о правописании.

В освобожденном от оккупантов Волчанске Харьковской области правоохранители обнаружили дипломы российского образца, изготовленные с грамматическими ошибками.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Российские дипломы нашли во время осмотра медицинского колледжа. Его проводили прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции и пограничниками.

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"Среди изъятого правоохранителями: образовательная программа по стандартам РФ, бухгалтерские ведомости по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца РФ, подписанные так называемым "главой ВГА Харьковской области", – говорится в сообщении.

Однако оккупанты настолько торопились ввести на захваченной территории российское образование, что забыли о правописании. В напечатанных дипломах обнаружили ошибку: "профессиональный колледж" россияне написали с одной буквой "с".

Освобождение Харьковщины: что происходит в Волчанске

Украинские военные освободили Волчанск от российских оккупантов во время масштабного контрнаступления на Харьковщине. Пограничники официально подтвердили деоккупацию города 13 сентября 2022 года. Сейчас там продолжаются стабилизационные работы.

21 октября 2022 года стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене десяти правоохранителям из Волчанска, которые сотрудничали с оккупантами. Предатели осуществляли дежурство на блок-постах, проводили обыски у своих бывших коллег и их родственников.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в городе пыточную российских оккупантов. Ее обустроили на территории одного из предприятий Волчанска. В пыточной удерживали местных жителей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами.

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