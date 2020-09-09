Злоумышленник требовал от клиентов-россиян $5 тыс. за изготовление поддельных документов, которые должны были стать основанием для миграционной службы оформить легальные паспорта гражданина Украины.

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали организатора незаконной легализации россиян в Украине.

Читайте такжеВ Киеве начальнику управления полиции принесли 350 тысяч гривень взятки за "крышевание" автоугонов (фото, видео)Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По информации спецслужбы, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство.

«Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны были стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость «услуг» составляла $5000», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

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Автор: Светлана Макринская