На момент спасения ребенок был почти без сознания.

Новорожденного мальчика из выгребной ямы общественного туалета в поселке Панютино под Лозовой Харьковской области вытащил фельдшер экстренной помощи. На тот момент ребенок был почти без сознания.

Читайте такжеНе дышал 20 минут: в Броварах реанимировали младенца после домашних родов (видео)Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф. "По прибытии на место происшествия, фельдшер бригады экстренной медицинской помощи 2408 Скотар С. В., не теряя ни минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и достал ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи — обвитая пуповина", - говорится в сообщении Центра.

Мальчика весом 3,3 кг и ростом 51 см. госпитализировали в больницу. По информации полиции, его состояние тяжелое.

Первой плач ребенка услышала местная жительница Валентина, сообщает ТРК "Лозовая". Она позвала на помощь еще одну женщину. Вместе они пытались достать из ямы пакет с ребенком.

"Было, наверное, полседьмого. Услышала крик ребенка. Позвала девушку здесь... И мы вместе начали обследовать. Море крови, и в завязанном пакете - ребенок, он кричал, плакал, ворочался, но мы не могли его достать и вызвали всех. Я очень расстроилась", - рассказала женщина.

Детали инцидента:

Выброшенного младенца нашли сегодня рано утром в туалете железнодорожного вокзала Панютино.

В настоящее время полицейские нашли 41-летнюю мать ребенка и открыли уголовное производство по факту оставления в опасности новорожденного.

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Автор: Ирина Погорелая