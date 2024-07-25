Задержаны двое мужчин - 39-летний житель села Слобожанское и 23-летний днепрянин.

В Днепре задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве общественного активиста.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. В сообщении фамилия не указана, но, по данным источников УНИАН, речь идет о председателе профсоюза автоперевозчиков Днепропетровщины Михаиле Тонконогом.

В полиции отмечают, что 23 июля поступило сообщение об исчезновении б 32-летнего мужчины, который уехал из дома на автомобиле Škoda Octavia. Позже полицейские установили, что 22 июля фигуранты договорились о встрече с активистом. Между ними возник конфликт, в результате которого они убили общественного активиста шестью выстрелами.

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После этого оружие фигуранты выбросили в водоем, тело закопали в лесополосе, а его авто отогнали в арендованный гараж.

Задержаны двое мужчин - 39-летний житель с. Слобожанское и 23-летний днепрянин. Полицейские провели обыски по местам проживания, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли вещественные доказательства, которые могут представлять интерес для следствия.

В Днепропетровской областной прокуратуре отмечают, что мужчинам сообщено о подозрении в умышленном убийстве (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

По данным следствия, 22 июля мужчины совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия в общественного активиста - председателя профсоюза автоперевозчиков Днепропетровщины. От полученных ранений пострадавший умер на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей.

Задержание в Днепре предполагаемого убийцы Фарион

Сегодня в Днепре задержан 18-летний парень, которого подозревают в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион 19 июля во Львове.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый готовился к преступлению минимум два месяца.

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