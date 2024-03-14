Среди погибших - мама двоих детей, муж которой был на фронте.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня чтят память пятерых горожан, погибших в результате ракетной атаки россиян вечером 12 марта.

Как говорится в сюжете ТСН, чтобы почтить жертв трагедии, люди несут к девятиэтажке, которая получила наибольшие повреждения, цветы, свечи и детские игрушки.

Возле дома, где погибли три женщины и двое мужчин, правят панихиду.

Среди погибших - Наталья. Ее двое сыновей-школьников находились с ней дома во время удара. Их ранило. Муж женщины был на фронте.

Анджела из соседнего дома во время атаки возвращалась домой с собачкой. Женщина погибла на месте, ей было 55 лет. По словам ее знакомых, она обожала животных.

"Очень добрый человек был... У собаки глаз поврежден. Ее уже забрали люди", - рассказал мужчина, который знал Анджелу.

Сейчас в больницах остаются пятеро взрослых пациентов, их состояние - тяжелое.

Атака на Кривой Рог 12 марта - детали

Вечером 12 марта российские войска ударили по Кривому Рогу. Было зафиксировано по меньшей мере три попадания, в частности, в девятиэтажный дом.

В результате обстрела погибли пять человек, более 40 - ранены. Среди пострадавших - 12 детей, в том числе и двое младенцев.

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