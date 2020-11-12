В Днепре задержали бывшего десантника, который участвовал в войне на Донбассе на стороне оккупантов.
Читайте такжеПравоохранители открыли производство по факту задержания ФСБ участника крымскотатарского добробатаОб этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
"Житель Луганска, бывший десантник присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НВФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом "3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады". Затем покинул "службу" у боевиков и решил залечь в Днепре, где трудоустроился", - сообщили в СБУ.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.
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