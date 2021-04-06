В Днепре в больнице умерла 28-летняя роженица, у которой подтвердили COVID-19.
Читайте такжеНа Закарпатье после кесарева сечения умерла 29-летняя роженица с COVID-19Об этом сообщил гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Суспильне.
"Тяжело переносят (коронавирус, - ред.) беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы", отметил Рыженко.
По его словам, женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. "Спасти и женщину, и ребенка становится очень тяжело", подчеркнул он.
По его данным, женщина, которая умерла, имела 90% поражения легких.
Врач рассказал, что ей сделали кесарево сечение, после чего она три недели находилась в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.
Кроме этого, Рыженко сообщил, что в больнице им. Мечникова находятся еще шесть рожениц. Они в тяжелом состоянии, у них от 60% до 90% поражения легких. Все дети родились здоровые.
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