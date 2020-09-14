Черновицкий городской совет направил иск в Киевский окружной административный суд об отмене установленной Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям «красной» карантинной зоны на территории города.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.
По информации ведомства, сегодня секретарь горсовета Василий Продан, который исполняет обязанности городского головы Черновцов, подписал и направил судебный иск в Киевский окружной административный суд.
В иске Черновицкий городской совет требует признать незаконным отнесение Черновцов к «красной» зоне, а ограничения, установленные Госкомиссией по ТЭБ и ЧС, - отменить.
Карантин в Черновцах
По состоянию на сегодняшний день, 14 сентября в Черновицкой области «красная» зона, которая предусматривает самые строгие ограничения, которые действует в Черновцах, Герцаевском, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.
В Черновцах местные жители неоднократно устраивали акции протеста против карантинных ограничений, которые были введены после вхождения города в «красную» зону. Во время одного из таких пикетов секретарь горсовета Василий Продан пообещал митингующим, что Черновицкий горсовет подаст в суд иск с требованием отменить «красную» карантинную зону.
По состоянию на утро 14 сентября в Черновицкой области зафиксировано 12252 случая коронавируса с начала распространения пандемии в Украине. Выздоровели 7186 человек, 311 - умерли.
"Красная" зона в Украине
В Украине 14 сентября обновили "цветные" карантинные зоны. В "красную" зону попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ривненской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцеївський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
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