Секретарь горсовета подписал и отправил судебный иск в Киевский окружной административный суд.

Черновицкий городской совет направил иск в Киевский окружной административный суд об отмене установленной Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям «красной» карантинной зоны на территории города.

Читайте такжеКиев перешел в "оранжевую" зону карантина: новые ограничения и запреты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

По информации ведомства, сегодня секретарь горсовета Василий Продан, который исполняет обязанности городского головы Черновцов, подписал и направил судебный иск в Киевский окружной административный суд.

В иске Черновицкий городской совет требует признать незаконным отнесение Черновцов к «красной» зоне, а ограничения, установленные Госкомиссией по ТЭБ и ЧС, - отменить.

Карантин в Черновцах

По состоянию на сегодняшний день, 14 сентября в Черновицкой области «красная» зона, которая предусматривает самые строгие ограничения, которые действует в Черновцах, Герцаевском, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.

В Черновцах местные жители неоднократно устраивали акции протеста против карантинных ограничений, которые были введены после вхождения города в «красную» зону. Во время одного из таких пикетов секретарь горсовета Василий Продан пообещал митингующим, что Черновицкий горсовет подаст в суд иск с требованием отменить «красную» карантинную зону.

По состоянию на утро 14 сентября в Черновицкой области зафиксировано 12252 случая коронавируса с начала распространения пандемии в Украине. Выздоровели 7186 человек, 311 - умерли.

"Красная" зона в Украине

В Украине 14 сентября обновили "цветные" карантинные зоны. В "красную" зону попали:

город Чоп Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ривненской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеївський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк