В Черниговской области руководителю отеля грозит штраф за нарушение карантина

Отель работал, несмотря на запрет, и предлагал гостям скидку на проживание.

В Черниговской области полиция составила два административных протокола на руководителя гостиничного комплекса, принимавшего посетителей в период карантина.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, сотрудники Черниговского районного отделения полиции в течение трех дней на этой неделе дважды составили на руководителя гостиничного комплекса материалы о нарушении требований карантина.

«Оба протокола направлены в суд. Администрация гостиницы пренебрегала карантинными ограничениями и продолжала принимать гостей из других областей. Об этом полицейским сообщили местные жители», - уточнили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Отмечается, что сначала за нарушение карантинных ограничений правоохранители составили на предпринимателя протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несмотря на это, гостиница продолжила принимать гостей. Поэтому полиция составила еще один протокол на нарушителей.

На момент документирования в учреждении находились более 20 гостей, хотя в полиции не исключают, что людей могло быть больше.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что во время карантина работал эко-отель «ШишкіNN».

В частности, на сайте заведения предлагается акция «самолесоляция», которой посетителям предоставляется скидка на проживание в размере 33%. Также отмечается, что «сосновый лес, в котором расположен «ШишкіNN», - лучшее место, чтобы держать правильную дистанцию от эпидемии коронавируса».