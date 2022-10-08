Тираж новой марки "Укрпочты" составит 7 миллионов.

По случаю повреждения Крымского моста в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой почтовой марки.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется. Как вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - отметил он.

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Смелянский добавил, что о точной дате выпуска будет сообщено позже. Номинал марки - М.

Цена новой марки составит 18 гривень, а тираж - 7 миллионов.

Марки "Укрпочты" - важные новости

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди... ! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. "Русский военный корабль, иди... !" - фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину - 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В мае было выпущена марка "Русский военный корабль... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

1 сентября была презентована первая благотворительная марка "Укрпочты" - "Пес Патрон". Благодаря продаже марки "Пес Патрон" планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Также в конце сентября "Укрпочта" выпустила новый блок марок "Сад божественных песен".

Взрывы на Крымском мосту сегодня - важнейшие новости

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной части Крымского моста сильный пожар и было остановлено движение. Также сообщалось о повреждении пролетов автомобильной части моста.

Позже в российском Национальном антитеррористическом комитете утверждали, что пожар на Крымском мосту произошел после подрыва грузового автомобиля. В РФ пожаловались, что пылали семь цистерн железнодорожного состава с топливом, и повреждены два пролета автомобильной части Крымского моста.

Позже УНИАН узнал, что подрыв Крымского моста является спецоперацией Службы безопасности Украины.

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