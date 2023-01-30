Регулятор оштрафовал еще 4 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ) оштрафовала еще 4 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 30 января. Всего за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала уже 9 облэнерго. Это почти половина всех облэнерго в стране.

30 января штраф наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

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Напомним, с октября 2022 года Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждено или разрушено не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак, в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Решение НКРЭКУ относительно штрафа экс-министр энергетики Алексей Оржель назвал надуманными и политически мотивированными.