Герасимов заявил, что сообщил НАЗК о недвижимости, которой владеет с 2013 года. Ранее в декларациях депутата ее не было.

Народный депутат от "Европейской солидарности", сопредседатель этой фракции в парламенте Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым владеет еще с 2013 года.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы"

Вилла Герасимова в Испании: детали

Читайте также"Не обижайся, это политика": Саакашвили заявил, что получал угрозы от Порошенко

Журналисты установили, что владельцами имения являются сам Герасимов и его жена Наталья Бухалова. Оно расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Площадь виллы - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы, о чем свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество.

В своей имущественной декларации за 2020 год нардеп не отметил, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании. Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал в 2013 году, однако, став депутатом, он ни разу не внес сведения о нем в декларацию. Впервые в Раду Герасимов попал в 2014 году в составе фракции БПП.

Ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать более 10 миллионов гривень.

Подробнее смотрите в расследовании "Схем":

Реакция депутата

Партийная пресс-служба сообщила журналистам, что Герасимов проинформировал НАПК "о возможных неточностях в декларации". Когда он это сделал - там не уточнили.

"Относительно ситуации с недвижимостью, указанным в расследовании программы "Схемы", сообщаю, что по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее уведомление о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования по 2020 год", - говорится в пояснении Герасимова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован