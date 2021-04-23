Народный депутат от "Европейской солидарности", сопредседатель этой фракции в парламенте Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым владеет еще с 2013 года.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы"
Вилла Герасимова в Испании: детали
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Журналисты установили, что владельцами имения являются сам Герасимов и его жена Наталья Бухалова. Оно расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Площадь виллы - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы, о чем свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество.
В своей имущественной декларации за 2020 год нардеп не отметил, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании. Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал в 2013 году, однако, став депутатом, он ни разу не внес сведения о нем в декларацию. Впервые в Раду Герасимов попал в 2014 году в составе фракции БПП.
Ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать более 10 миллионов гривень.
Подробнее смотрите в расследовании "Схем":
Реакция депутата
Партийная пресс-служба сообщила журналистам, что Герасимов проинформировал НАПК "о возможных неточностях в декларации". Когда он это сделал - там не уточнили.
"Относительно ситуации с недвижимостью, указанным в расследовании программы "Схемы", сообщаю, что по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее уведомление о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования по 2020 год", - говорится в пояснении Герасимова.
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