Дальнейшее нагнетание ситуации и невыполнение решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса будет иметь разрушительные последствия для конституционных основ Украины.

Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Дальнейшее нагнетание ситуации вокруг этого решения может иметь далеко идущие разрушительные последствия для конституционных основ украинского государства, прежде всего – для принципов верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой. Собственно, под угрозой может оказаться сама стабильность конституционного строя и действенность основ Основного закона», – указано в заявлении.

В НААУ отмечают, что указанное решение КСУ принял с целью обеспечения независимости судебной ветви власти от исполнительной и законодательной ветвей.

«Прежде всего имеется в виду право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции осуществлять контрольные функции, которые имеют прямое влияние на судебную ветвь власти, и в частности на судей системы судоустройства и КСУ», – поясняют в ассоциации.

В то же время в НААУ обращают внимание на то, что борьба с коррупцией является чувствительной темой для украинского общества, а само явление – препятствием для развития многих сфер экономики, эффективности государственного управления и международного имиджа Украины. Но такая борьба не может выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер.

Ассоциация отмечает, что решение КС вызвало не только волну публичной критики, но и спекуляции и информационную атаку с призывом заблокировать его выполнение, «которая сопровождается дискредитацией как отдельных судей, так и всего Конституционного суда как институции».

«Решение этой информационной и политической кризисной ситуации лежит в юридической плоскости – путем безусловного выполнения Конституции Украины», – подчеркивают в НААУ.

Также в ассоциации напоминают, что независимость и неприкосновенность судьи Конституционного суда Украины гарантируются Конституцией и законами Украины. В частности, судья КС не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов.

Конституцией установлено, что решения и выводы, принятые Конституционным судом являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Законы, иные акты или их отдельные положения, что признаны неконституционными, теряют силу со дня принятия Конституционным судом решения об их неконституционности, если иное не установлено самим решением.

«За невыполнение решений КСУ предусмотрена ответственность, и прецедентов сопротивления юридической силе этих решений украинское государство еще не знало», – говорится в заявлении.

В НААУ подчеркивают, что неконституционные положения любого закона, которые признаны в любом решении КСУ, должны быть немедленно устранены парламентским путем. Все усилия субъектов законодательной инициативы, депутатов Верховной Рады и парламента в целом должны быть направлены на устранение «темных пятен» в законодательстве и восстановления высшей силы конституционных норм.

«Адвокатура, как конституционный институт, что действует с целью предоставления профессиональной юридической помощи, имея по сути конституционную функцию защиты прав и свобод граждан, призывает к безусловному выполнению Конституции всеми органами власти», – отмечают в НААУ.

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Автор: УНИАН