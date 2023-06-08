Бизнес Мультиплекс попал в крайне сложное положение, ведь возобновление показов происходило в условиях отключения электричества, комендантских часов и воздушных тревог.

Пострадавшая от войны украинская сеть кинотеатров Мультиплекс, потерявшая кинотеатры и кинозалы в Мариуполе, Херсоне, Запорожье, Харькове, Киеве вошла в рейтинг Giants of Exhibition, который включает 50 лучших европейских кинематографических групп по количеству экранов.

Список компаний победителей опубликовал Международный союз кинотеатров (UNIC) – это торговая организация, которая представляет интересы операторов кинотеатров в 39 европейских странах и Boxoffice Pro - ведущее мировое торговое издание.

По словам руководителя сети Романа Романчука восстановление показов после разрушений было патриотическим решением.

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"Мы, как крупнейшая сеть кинотеатров всегда понимали нашу важность для экономики и людей, которые хотят смотреть кино. Потому что поход в кино это часть мирной жизни, которую мы так жаждем после победы. Мы также понимаем наше влияние на развитие связанных отраслей. Люди приезжают к нам по всей Украине на транспорте, покупают продукты питания, это все движение экономики и во время войны это крайне важно", - рассказал Романчук.

Бизнес мультиплекс попал в крайне сложное положение, ведь возобновление показов происходило в условиях отключения электричества, комендантских часов и воздушных тревог.

Как сообщается, с 24 февраля 2022 года Multiplex прекратил работу всех кинотеатров и столкнулся с потерями и разрушениями. Так, кинотеатр в Мариуполе был полностью уничтожен, кинотеатр в Херсоне подвергся разрушениям и мародерству, его здание до сих пор не пригодно для эксплуатации. От ракетных обстрелов были частично разрушены кинотеатры в городах Николаеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве (в ТРЦ "Ретровиль" и "Лавина").

Победителем рейтинга этого года является ODEON Cinemas Group, британская европейская дочерняя компания AMC Theatres, с почти 2500 кинотеатрами в Великобритании и Ирландии, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции.

Четверку лидеров замыкают Cineworld (Великобритания), Vue International (Великобритания) и Pathé Cinémas (Франция).

Ранее мультиплекс показал фоторепортаж разрушенных кинотеатров.