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Пострадавшая от войны украинская сеть кинотеатров Мультиплекс, потерявшая кинотеатры и кинозалы в Мариуполе, Херсоне, Запорожье, Харькове, Киеве вошла в рейтинг Giants of Exhibition, который включает 50 лучших европейских кинематографических групп по количеству экранов. 

Список компаний победителей опубликовал Международный союз кинотеатров (UNIC) – это торговая организация, которая представляет интересы операторов кинотеатров в 39 европейских странах и Boxoffice Pro - ведущее мировое торговое издание.

По словам руководителя сети Романа Романчука восстановление показов после разрушений было патриотическим решением. 

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"Мы, как крупнейшая сеть кинотеатров всегда понимали нашу важность для экономики и людей, которые хотят смотреть кино. Потому что поход в кино это часть мирной жизни, которую мы так жаждем после победы. Мы также понимаем наше влияние на развитие связанных отраслей. Люди приезжают к нам по всей Украине на транспорте, покупают продукты питания, это все движение экономики и во время войны это крайне важно", - рассказал Романчук.

Бизнес мультиплекс попал в крайне сложное положение, ведь возобновление показов происходило в условиях отключения электричества, комендантских часов и воздушных тревог.

Как сообщается, с 24 февраля 2022 года Multiplex прекратил работу всех кинотеатров и столкнулся с потерями и разрушениями. Так, кинотеатр в Мариуполе был полностью уничтожен, кинотеатр в Херсоне подвергся разрушениям и мародерству, его здание до сих пор не пригодно для эксплуатации. От ракетных обстрелов были частично разрушены кинотеатры в городах Николаеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве (в ТРЦ "Ретровиль" и "Лавина").

Победителем рейтинга этого года является ODEON Cinemas Group, британская европейская дочерняя компания AMC Theatres, с почти 2500 кинотеатрами в Великобритании и Ирландии, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции.

Четверку лидеров замыкают Cineworld (Великобритания), Vue International (Великобритания) и Pathé Cinémas (Франция).

Ранее мультиплекс показал фоторепортаж разрушенных кинотеатров.

Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023
Фото Multiplex 07 июня 2023