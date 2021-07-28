Пляж стал популярным среди туристов из Хмельницкой и Винницкой областей.

На Буковине иностранец ежедневно начинает свое утро с уборки берега Днестра, где отдыхает с семьей.

Фото мужчины, который поднимает пакеты из песка, усеянного отходами, опубликовала в Facebook мэр Новоднестровска Наталья Цимбалюк.

По словам Цымбалюк, иностранец вместе с семьей приезжает в область время от времени, так как его жена родом из этого региона.

Немец поселился с палаткой недалеко от Днестра и каждое утро просыпается, чтобы убрать за отдыхающими.

Читайте такжеВ Черкасской области задержали агента военной разведки России (фото, видео)Также мэр города уточнила, что, вероятно, главными загрязнителями являются именно купальники, тогда как предприниматели, утверждает Цимбалюк, мусор убирают. Кроме того, за чистотой следят коммунальщики.

Пляж стал популярным среди туристов из Хмельницкой и Винницкой областей, пишет molbuk.ua.

В комментариях к сообщению поступок немца сами же жители Новоднестровска расхвалили.

В то же время некоторые отметили, что некорректно перекладывать вину только на украинцев, поскольку Днестр в этой части очень любят иностранцы, в частности из России.

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Автор: Иван Бойко