Небоскребы, пристань и парк вместо промзоны у Днепра: девелопер рассказал о проекте нового района в Киеве

Девелопер Артур Мхитарян представил концепцию «Киев-Сити» - района, который могут построить вместо одной из промзон столицы.

Презентацию он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, у команды Taryan Group уже есть проработанная концепция Киев Сити. Для ее создания, заявил Мхитарян, привлекли международных архитекторов и консультировались со специалистами, которые реализовывали такие деловые центры в разных городах. Также в компании уже обсудили экономическую модель с потенциальными инвесторами.

«Будущий деловой район предусматривает создание не только административных комплексов, бизнес-центров, IT кластеров, но и парков, культурных и образовательных объектов, новой концертной арены и потрясающей набережной с пристанью. Здесь можно создать новый правительственный квартал, что разгрузит исторический центр города от бесконечных пробок», - заявил девелопер.

Я убежден, что каждый человек стремится изменить мир и хочет оставить после себя что-то очень важное и значимое для... Опубликовано Артуром Мхитаряном Понедельник, 6 июля 2020 г.

Мхитарян уверяет, что район можно построить без государственных дотаций, от властей просит утвердить площадку и создать «понятные правила игры для инвесторов».

Бизнесмен считает, что в Киеве осталась только одна площадка, которая могла бы подойти для создания нового района - это нынешняя промзона на Теличке. Мхитарян уверен, что сейчас эти земли находятся под угрозой хаотичной застройки. В связи с этим он обратился с призывом к объединению собственников недвижимости на Теличке, государственных деятелей, украинских и зарубежных инвесторов, а также просто киевлян вокруг идеи создания «Киев-Сити».

Отметим, ранее в интервью одному из украинских изданий президент Украины Владимир Зеленский высказал желание создать в Киеве деловой район «на подобии London City», и переместить туда правительственный квартал. По словам президента, он обсуждал этот проект с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком накануне отставки последнего.

Напомним, Артур Мхитарян является основателем строительной компании Taryan Group, которая выступает инвестором и застройщиком проекта Taryan Towers на Печерске.

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