Экс-наместник Киево-Печерской Лавры всячески пытался отказаться от электронного браслета.

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел Лебедь пожаловался, что ему негде отбывать "ссылку". Якобы в его доме нет ничего, потому что все "раздал".

"Небольшой дом, я его продавал – никто не купил. Я оттуда все раздал, были кровати, стиральные машинки, холодильник, четыре иконы забрал", - заявил бывший наместник Киево-Печерской Лавры в комментарии журналисту "Радио Свобода", когда суд избрал ему меру пресечения.

Кроме того, Паша Мерседес пытался "законно" отказаться от электронного браслета, который его обязал носит суд. Из зала суда звонили врачам, чтобы те подтвердили, что ему здоровье не позволяет носить браслет на ноге.

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"Вешайте, но это на вашей совести", - сказал митрополит УПЦ МП.

В итоге ему все же надели на ногу электронный браслет.

Дело скандального мирополита УПЦ МП Павла - что известно

1 апреля митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение. Его обовняют в расовой, национальной, региональной, религиозной дискриминации и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны России против Украины, восхваление оккупантов.

Шевченковский суд Киева в этот же день избрал представтелю УПЦ МП меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а также обязали носить электронный браслет.

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