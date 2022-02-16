В теробороне отмечают, что хотели бы лучших результатов.

Заместитель командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сергей Собко отмечает, что очереди на вступление в тероборону "не такие длинные, как хотелось бы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона национального единства.

На вопрос, есть ли очереди на вступление в тероборону, Собко пошутил, что "зависит от дней".

"Очереди есть, но они небольшие. Не такие длинные, как мы бы хотели. И здесь есть разные категории: есть те люди, которые уже решили, и хотят вступить, и для них надо только принести контракт, и он его подписывает. Есть люди, которые колеблются, и здесь надо коммуницировать - уже довести его до этого решения. И есть те люди, которые вообще ничего не знают. И здесь нужно значительно больше работать. Скажу так, что мы бы хотели лучших результатов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, количество членов сил территориальной обороны в Украине должно достигать 2 миллионов человек для защиты страны в случае нового вторжения войск Российской Федерации, стянутых к границам Украины.

Согласно опросу, который был проведен в январе, в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.