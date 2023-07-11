Надо ставить вопрос жестко, считает военный эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе должен жестко поставить вопрос насчет вступления нашей страны в Североатлантический альянс или же получить четкие временные рамки, когда организация сможет рассмотреть этот вопрос.

Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан. "Завтра (12 июля - Ред.) в 13:00 открывается Совет "Украина-НАТО", там президент должен выступать. Исходя из последней его риторики, должен быть девиз военных при выполнении боевых задач и посыл Иисуса Христа - кто не с нами, тот против нас", - заявил он.

По его словам, "потому здесь этот вопрос надо поднимать и ставить его жестко, чтобы было понятно, кто с нами, а кто, может быть, против нас и сидит на заборе или уже слез с забора, только на другую сторону". "И это будет понятно и видно по таким вопросам. Не надо бояться ставить эти вопросы", - сказал он.

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Эксперт отметил, что НАТО уже 15 лет не может дать четкого ответа на вопрос, видит ли Украину в своем составе. Поэтому новость о том, что НАТО может отменить Украине обязательное выполнение плана по членству, он расценивает, как очередную уловку и затягивание процесса.

"У нас уже армия НАТОвская. Какое ПДЧ (план действий по членству - Ред.)? ВСУ, можно сказать, уже составная часть войск НАТО, вооруженная НАТОвским оружием и подготовленная по НАТОвским стандартам. Потому пусть прекращают этим очковтирательством заниматься и решают вопросы о принятии Украины в НАТО. Или решают, или, по крайней мере, обозначают определённые временные рамки. Мы 15 лет это слышим, с 2008 года сказки рассказывают", - сказал он.

При этом эксперт указал, что, несмотря на итоги саммита, ни в коем случае не надо отказываться от движения в НАТО, продолжать проводить реформы и ставить жесткий вопрос о вступлении, потому что правительства меняются и в будущем может быть более благоприятная ситуация.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что нужно знать о мероприятии

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) пройдет двухдневный саммит НАТО, на котором украинские власти ожидает получить конкретное решение относительно членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что лидеры стран-членов Североатлантического альянса дадут четкий и позитивный сигнал о приближении Украины к членству в организации. По его словам, текст финального коммюнике насчет движения Украины к будущему членству будет согласован и обнародован позже сегодня.

В то же время президент Владимир Зеленский высказал раздражение тем, что в кулуарах саммита появились неприемлемые формулировки для Украины, причем речь идет только о приглашении, а не о членстве Украины.

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