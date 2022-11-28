Городские службы столицы делают все возможное для скорейшего восстановления систем жизнеобеспечения города.

Страна-террорист №1 – россия – мечтает, чтобы это была последняя зима для украинцев, а наша цель – чтобы эта зима стала последней для террориста №1.

Поэтому городские службы делают все возможное для скорейшего восстановления систем жизнеобеспечения города. Об этом заявил Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

"Россия не может выиграть на поле боя. И потому делает то, на что способна. Это терроризм. Цель россии – сделать все возможное, чтобы это была наша последняя зима, а наша цель – чтобы эта зима стала последней для террориста №1. Во время ракетного террора пострадали важные энергетические объекты в разных областях Украины и в Киеве тоже. Это не могло пройти бесследно для нашего города. Ведь Киев является частью государственной энергосистемы. Но через сутки после прилета водоснабжение было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом. И именно это первый приоритет киевской власти – чтобы у киевлян в квартирах были нормальные условия", - заявил Виталий Кличко.

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По словам мэра столицы, электроснабжение также восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения.

При этом мэр не исключает, что отключения в столице могут продолжаться до весны.

"Этот вопрос больше к специалистам – к компании ДТЭК. Некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. То есть это определенный процесс. Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", - отметил мэр Киева.