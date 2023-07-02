Законом восстановлена справедливость в отношении раненых военных, которые выведены вне штат в распоряжение командира.

Подписанный президентом закон, который увеличивает выплаты раненым украинским военным, исправляет позорную ситуацию, когда такие защитники получали мизерные 700 гривен в месяц.

О том, как изменятся выплаты раненым бойцам и что именно финализировал закон о доплатах военным, в эфире телемарафона рассказала народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

"Ключевой момент этого закона в том, что мы восстановили справедливость в отношении бойцов, которые ранены, но выведены вне штат в распоряжение командира. Что происходило с выплатами этим бойцам до вступления в действие этого закона? Бойцы получали 700 гривень в месяц. Больно это даже говорить в слух. Эту ситуацию мы исправили и определенную справедливость наконец восстановили", - заявила нардеп.

Радина объяснила, какие именно изменения в выплатах для раненых военных, предусматривает принятый парламентом закон.

"Раненые военные, которые военно-врачебной комиссией (ВВК) признаны временно непригодными, с пересмотром через 6 или 12 месяцев и которые, в связи с этим рассчитаны в распоряжение командира, то есть выведены вне штат, они будут получать выплаты в 20100 гривень в месяц, плюс надбавка за ранг и выслугу лет. В среднем, это будет где-то 21 тысяча гривень в месяц, на время пребывания в распоряжении", - подчеркнула Радина.

Депутат уточнила, каким образом будет выглядеть процедура выплат на всем пути военного, от ранения до пересмотра на военно-врачебной комиссии.

"Когда боец ранен... когда он в отпуске для лечения, до того, как ВВК определила состояние его пригодности, он получит по 100 тысяч гривень в месяц. И мы закрепили это наконец, на уровне закона. Когда военно-врачебная комиссия говорит, что военный ограниченно годен или временно непригоден, и говорит, что финальное решение относительно его пригодности или не пригодности, будет принято на пересмотре через 6 или 12 месяцев. Соответственно, в настоящее время военный, если его зачислят в распоряжение, два месяца будет получать свою прошлую заработную плату за предыдущие месяцы. А затем, до конца этих 6 или 12 месяцев, он будет получать доплату в 20100 гривень в месяц, до того, как ВВК примет решение, является ли этот военный пригодным или не пригодным. И тогда, будет идти речь о демобилизации и, соответственно, выплатах в связи с демобилизацией", - подытожила Радина.

Выплаты украинским военным - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 июня Верховная Рада окончательно утвердила доплаты военным и увеличение отпусков. За это проголосовало 311 народных депутатов. Законом предусмотрено ежемесячное дополнительное вознаграждение для военнослужащих в размере 30-100 тыс. гривень.

Предусмотрено, что доплата, как и сейчас, начисляется на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабинетом министров. Отмечалось, что по порядку Кабмина, доплаты срочникам в месяц оставили на уровне 6000 гривен, курсантам - 2350 грн в месяц. Минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тысяч гривень.

Напомним, крупные доплаты для военных были утверждены Кабмином по инициативе президента Украины, еще в начале полномасштабного вторжения РФ. В частности, тем защитникам, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, доплачивали по 100 тысяч гривень в месяц, остальным - по 30 тысяч гривень в месяц.

Позже Кабмин решил, что с 1 февраля 2023 года доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задачи, потому что бюджетных средств на все выплаты не хватало. За возврат доплаты в размере 30 тысяч гривень, народные депутаты проголосовали еще в апреле месяце, но законопроект был заблокирован для подписания.

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