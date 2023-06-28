Выплаты составят до 100 тысяч гривен.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрено ежемесячное дополнительное вознаграждение для военнослужащих в размере 30-100 тыс. гривен. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За окончательное принятие закона по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения, проголосовали 311 народных депутатов. Законом предусмотрено, что доплата начисляется на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином - то есть как сейчас.

В то же время доплаты срочникам оставили на уровне 6000 гривен в месяц, курсантам – 2350 гривен в месяц. Минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тысяч гривен. Тоже по порядку Кабмина.

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Кроме того, законом предусмотрены отпуска для военных: до 30 дней ежегодный и еще до 10 дней по семейным обстоятельствам. Отпуска для курсантов составят до 10 дней зимние и еще до 20 дней летние. Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней. Непрерывный отпуск на лечение может быть не более 4 месяцев.

Железняк сообщил, что, согласно закону, не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из числа мобилизованных, которые не прошли курс базовой военной подготовки. При этом минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.

Железняк отмечает, что родным умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен, а тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести - ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен. Все это на условиях и порядке, определенном Кабмином.

Также нардеп сообщил, что, согласно закону, срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

Закон о доплатах военным

В начале полномасштабного вторжения РФ украинское правительство по инициативе президента утвердило большие доплаты для военных. Тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, доплачивали по 100 тысяч гривен в месяц, остальным - по 30 тысяч гривен в месяц.

Позже правительство решило, что с 1 февраля доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задачи, поскольку бюджетных денег на все выплаты не хватало. В апреле Рада проголосовала за возврат доплаты в размере 30 тысяч гривен, однако законопроект был заблокирован для подписания.

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