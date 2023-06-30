Расширен перечень лиц, которые могут быть мобилизованными - касается это тех, у кого родные I и II группы инвалидности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон насчет отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения (регистрационный номер 9342).

Законом предусмотрены ежемесячные доплаты военным: военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях - от 30 тыс. до 100 тыс. грн. Эти доплаты не будут выплачиваться тыловикам. Также предусмотрены законом выплаты:

военным, которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира, - 20 100 грн;

срочникам - 6 тыс. грн;

курсантам - 2 350 грн;

инструкторам в воинских частях - от 15 тыс. до 30 тыс. грн.

Законом также предусмотрено увеличение отпусков для военнослужащих во время действия военного положения. Всем военнослужащим предусмотрен ежегодный отпуск 30 дней (на сегодня - 10 дней), а также может еще быть отпуск до 10 дней по семейным обстоятельствам.

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Также курсанты будут иметь отпуск 10 дней зимой и 20 дней - летом (сейчас отпуска нет). Срочникам предусмотрен отпуск 30 дней (сейчас не предусмотрен).

Законом расширен перечень лиц, которые могут быть мобилизованы. Теперь могут призываться на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы, если в семье есть другие трудоспособные лица, которые обязаны содержать родных с инвалидностью.

Законом определено, что мобилизованные военнослужащие, которые не прошли курс базовой общевойсковой подготовки (не менее 1 месяца) или не имеют боевого опыта, не могут допускаться к боевым действиям.

Согласно закону, срочники по их собственному желанию могут быть переведены на военную службу по призыву во время мобилизации или на военную службу по контракту на время до объявления решения о демобилизации.

Верховная Рада Украины приняла важный закон - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 28 июня Верховная Рада Украины приняла закон с регистрационным номером 9342. За него проголосовало 311 народных депутатов.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала, что Рада 28 июня в принятом законе номер 9342 расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации - теперь не будут подлежать мобилизации только те лица, в семье которых больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью. Она добавила, что это не значит, что обязательно мобилизуют, но это значит, что не будет "брони".

При этом добавила, что на сегодня используется "схема" по которой на одно лицо с инвалидностью оформляют по несколько "опекунов". Отметила, что знает примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых состоятельных мужчин.

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