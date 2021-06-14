15 июня нардеп от ОПЗЖ Илья Кива должен появиться в суде над Владиславом Мангером.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива намерен взять на поруки подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Об этом информирует сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Согласно данным активистов, во вторник, 15 июня, Кива должен появиться в суде над Мангером.

"Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться на судебное заседание. Давайте сходим поздороваемся?" - сказано в сообщении.

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Убийство Кати Гандзюк

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.

Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Олег Давыгора