Депутат обещает шокирующие результаты после проверки ситуации с бомбоубежищами в стране.

Народный депутат Александр Дубинский хочет создать временную следственную комиссию Верховной рады для выяснения ситуации с бомбоубежищами в Киеве и регионах. Об этом депутат сообщил в своем Телеграм.

"Мы должны предотвратить трагедии, подобные сегодняшней, и проверить, обеспечила ли местная власть доступ к укрытиям, оснастила ли их всем необходимым. Да и вообще - есть ли эти укрытия в действительности, или только на бумаге?" – написал он.

Дубинский выразил уверенность, что общественность будет "шокирована" результатами такого расследования, а количество уголовных дел против мэров "вырастет в разы".

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"Потому что они годами расхищали и распродавали помещения убежищ", – резюмировал нардеп.

Трагедия возле бомбоубежища в Киеве

Во время ночной ракетной атаки по Киеву 1 июня группа киевлян в Деснянском районе не смогла попасть в бомбоубежище при местной поликлинике. Оно оказалось закрыто, несмотря на воздушную тревогу. По несчастливому совпадению обломки сбитой ракеты упали как раз на людей, собравшихся перед закрытым убежищем. Погибли три человека, включая ребенка.

Кабинет Министров уже поручил проверить ситуацию с бомбоубежищами в стране, в том числе в Киеве. Между тем полиция открыла уголовное дело по статье о халатности, приведшей к гибели людей.

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