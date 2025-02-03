По словам военного, людей также раздражает коррупция, но это не оправдывает "антимобиков".

Насилие в отношении сотрудников ТЦК происходит из-за отсутствия своевременной и соответствующей реакции власти на первые действия так называемых "антимобиков". Как заявил в эфире "Радио Свобода" экс-командир механизированной роты 47-й бригады Николай Мельник, чтобы остановить волну агрессии государство обязано привлечь все имеющиеся медийные ресурсы, чтобы объяснить - военнослужащие это люди, которых должны уважать.

По его словам, то, что происходят нападения на сотрудников ТЦК - последствия того, что государство в свое время не проявило жесткость, когда только начинались выступления "антимобиков". Не отреагировало сразу, как только начинали перекрывать дороги, толкать военнослужащих, которые осуществляли свою деятельность по мобилизации, что является по своей сути действиями по защите тех самых гражданских, которые противодействовали военным.

"Государство не проявило жесткости, а потом мы стали видеть, насколько сильно разворачивалась информационная история против ТЦК, против людей, которые служат в ТЦК. Ну, и потом это стало следствием того, что не было четкого месседжа от политических элит о том, что - "нет, так делать нельзя, это люди, которые обеспечивают вашу безопасность, в том числе". В конце концов это привело к тому, что определенный человек решил: "Значит, можно стрелять", - сказал Мельник.

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Он добавил, что вся эта истерия против ТЦК наложилась на то, что в Украине действительно есть проблемы с коррупцией при осуществлении мобилизации. По словам военного, в контексте с коррупцией он имеет в виду не только взятки, но и то, что нет равенства перед законом, а это очень сильно раздражает украинцев. В то же время, по его словам, как бы украинцев не раздражало то, что в не действуют законы, что "есть уровень, есть более равные", это не оправдывает нападения на сотрудников ТЦК.

"Это вообще не имеет никакого отношения к тому, что государство должно осуществлять политику по мобилизации для того, чтобы защитить это самое население. Сейчас государство просто должно "врубить" все имеющиеся медийные ресурсы, которые есть, все ресурсы пропаганды для того, чтобы объяснить - в военнослужащих не то, что нельзя стрелять... То есть вы должны демонстрировать ежедневно уважение к ним, или, если все такие умные, то, пожалуйста, идите и сами воюйте. В армии недоборы, вакансий очень много...", - подчеркнул Мельник.

Нападения на работников ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, по Украине прокатилась "волна" нападений на сотрудников военкоматов. В частности, произошло три нападения в Ровно и в Павлограде Днепропетровской области, а в Полтавской области погиб военнослужащий ВСУ. Там, в городе Пирятин, во время сопровождения военнообязанных в учебный центр мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего областного ТЦК и убежал с одним из мобилизованных.

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