Пострадавшие рассказали о своем состоянии и о ходе следствия.

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, получившие тяжелые травмы в результате аварии с участием майора ВСУ Владимира Холодного, который не справился с управлением и наехал на них, отказались от компенсации.

Читайте такжеЖуткая авария с курсантками в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших (видео)Об этом заявили сами пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, передает "Суспільне".

"Они (семья военнослужащего - ред.) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не должна нести бремя", - сказала Александра Гуй.

Также девушка рассказала о своем состоянии. У нее сняли некроз, однако как будут заживать раны "никто не знает".

"Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо", - сказала пострадавшая.

Другая пострадавшая Татьяна Николаева также выразила надежду, что все будет хорошо.

"Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все", - отметила она.

Треться пострадавшая Галина Николин заявила, что довольна действиями прокурора, однако не довольна действиями следователя.

"Следователь звонил, сказал - я следователь Александр и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа и не только наша дело, но ... следственного мы вообще не видели", - сказала Николин.

Также она сообщила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправно.

Как сбили курсанток:

25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии. Майора 1974 года рождения задержали на месте происшествия, он был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил драгер.

По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Три 23-летних девушки получили увечия в результате наезда: двум ампутировали по одной ноге (одна из девушек может лишится обеих ног), у третьей переломаны обе нижние конечности.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в виде содержания под стражей.

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Автор: УНИАН