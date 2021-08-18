Оригинальный трезубец к 30-летию Независимости Украины создал известный скульптор Кирилл Максименко – автор "руки Стива Джобса".

В городе Доброслав Одесской области по случаю 30-летия Независимости Украины установят 4-метровый герб Украины, сделанный из металлолома.

Об этом УНИАН сообщил автор оригинального изваяния – скульптор Кирилл Максименко.

По его словам, непосредственно на создание скульптуры ушло два месяца, плюс – время на проект и его утверждение.

Он отметил, что фасадная часть скульптуры сделана из металлолома.

"Это вещи различного периода, в числе которых – довольно оригинальные. Среди них – шестеренки, болты, гайки, подшипники, шайбы, инструменты, ключи, молотки, есть даже топорик...", - рассказал Максименко.

Тыльная и боковые части композиции сделаны из листового металла из-за дефицита времени, поскольку работу необходимо было завершить к 30-летию Независимости Украины.

Вес скульптуры – 600-800 кг, высота – 3 м 80 см (с постаментом – более 4 метров), ширина – 2 метра (с постаментом – 3 метра).

Установят гигантский тризуб в городе Доброслав, церемония открытия запланирована на 23 августа.

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Чем известен Кирилл Максименко - автор герба из металлолома

Одесский скульптор Кирилл Максименко известен своими оригинальными работами из металла. Например, в 2012 году из металлолома он создал памятник "Спасибо, Стив!" - 2-метровое изваяние сделано в виде открытой ладони. Оно посвящено Стиву Джобсу – американскому предпринимателю, дизайнеру и изобретателю.

В 2015 году в Одесской области открыли памятник Максименко "Птица свободы", посвященный Небесной сотне, погибшим украинским бойцам в зоне проведения антитеррористической операции, всем борцам за свободу Украины. Памятник создан из металлических труб.

Автор: Лариса Козовая