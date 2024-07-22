Военный отметил, что ГБР не вызвало его давать показания, хотя он сам просил вызвать его в качестве свидетеля.

Начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич подал в суд на Государственное бюро расследований после того, как в учреждении не возбудили дело против бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

В своем Telegram-канале Кротевич объяснил, что 27 июня получил от ГБР ответ относительно его заявления против Юрия Содоля. Там заявили, что добавят его к делу о трансграничном прорыве оккупантов в Харьковской области.

"Это значит, что ГБР нарушает закон и делает это максимально вызывающе. Это фактически умышленное бездействие, а для себя их письмо я перевел как "привет, Богдан, нам пох*й на тебя и на закон Украины, живи с этим"", – написал военный.

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Он также отметил, что ГБР не вызвало его давать показания, хотя он сам просил вызвать его в качестве свидетеля. В этой связи 4 июля Богдан Кротевич подал жалобу на ГБР, чтобы в учреждении возбудили дело против Содоля и начали расследование.

Отмечается, что судья назначила рассмотрение дела, несмотря на то, что 10 июля должна была уходить в отпуск. При этом, когда адвокаты Кротевича добились нового автораспределения судей, рассмотрение было назначено уже на 19 августа, при том что новый судья должен был уходить в отпуск 15 июля.

"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу"", – пишет военный.

По его словам, хотя Юрий Содоль и был уволен, его "приспешники" сейчас делают "все, чтобы прикрыть своего руководителя".

"Насколько мне известно, в морской пехоте неделю была "охота на ведьм", чтобы никто ничего плохого о "бывшем" не сказал", – сказал Кротевич, добавив, что командиры "разных бригад разных ведомств" выступили с готовностью свидетельствовать против Содоля.

Полную публикацию Богдана Кротевича читайте ниже.

Что предшествовало

Как известно, в июне президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, назначив на его место бригадного генерала Андрея Гнатова.

Зеленский не называл причин такого решения, но в СМИ писали, что незадолго до кадровых перестановок начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР с жалобой на Содоля, где обвинил его в ряде ошибок, начиная со времен обороны Мариуполя в 2022 году.

Впоследствии УП писало, что Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления и те факт, на которые в своем заявлении указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич.

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