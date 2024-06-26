Журналисты смогли узнать содержание жалобы, которая на генерала подана в ГБР.

24 июня президент Владимир Зеленский снял генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ, которую он занимал чуть более 4 месяцев. Хотя президент не назвал причин, незадолго перед тем начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР с жалобой на Содоля.

Издание The Washington Post смогло получить доступ к тексту этой жалобы и узнало, в чем именно Кротевич обвиняет генерала. Как следует из текста жалобы, Кротевич обвинил Содоля в ряде ошибок, начиная со времен обороны Мариуполя в 2022 году.

"Хотя генерал Содоль не руководил обороной города и ни одного часа не провел в Мариуполе, ему присвоено звание Героя Украины", - написал Кротевич, добавив, что он не обеспечил бригаду "Азов" боеприпасами и не подготовил оборонительные сооружения города перед российским наступлением.

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После того, как один командир в городе заспросил у Содоля инструкций, Кротевич стал свидетелем того, как Содоль ответил: "Нас [зажали]", прежде чем положить трубку.

Совсем недавно, во время своего командования восточным фронтом, Содоль приказал "Азову" наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов, и когда были приведены аргументы, почему это невозможно, "против командующего [Азова] было начато официальное расследование", - говорится в жалобе.

"Генерал Содоль неадекватно руководит войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и других подразделений обороны, что привело к слабости позиций на фронте и потере большого количества территории", - утверждает Кротевич.

Увольнение Содоля

Как писал УНИАН, Юрий Содоль был назначен Командующим объединенных сил ВСУ 11 февраля этого года на фоне многочисленных перестановок в военном командовании после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Назначение Содоля встретило критику многих военных блогеров, имеющих отношение к ВСУ, но для широкой общественности эта критика долгое время оставалась незамеченной. Однако громкое заявление начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича и его официальное обращение в ГБР по Содолю вынесли ситуацию в публичную плоскость.

Комментируя снятие Содоля с должности, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что информация, которая вылилась в широкую общественность, является лишь "верхушкой айсберга".

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