ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления РФ на Харьковщину, - СМИ

Проверят все остальные факты, на которые указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич.

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления. Кроме того, проверят все другие факты, на которые указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено.

По результатам обработки, заявление Кротевича присоединили к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области, в котором, среди прочего, дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.

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В ДР пообещали Кротевичу, что изложенные им обстоятельства будут проверены. Впрочем, Кротевич в соцсети Х написал, что "ответом ГБР не доволен".

"Дальше уже работа адвокатов... Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", - отметил Кротевич.

Дело генерала Содоля

24 июня 2024 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На его место назначили бригадного генерала Андрея Гнатова.

Этому предшествовало заявление "азовца" Кротевича с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ руководителя ОСУВ "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Комментируя снятие Содоля с должности, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что информация, которая вылилась в широкую общественность, является лишь "верхушкой айсберга".

Издание The Washington Post смогло получить доступ к тексту этой жалобы и узнало, в чем именно Кротевич обвиняет генерала. Как следует из текста жалобы, Кротевич обвинил Содоля в ряде ошибок, начиная со времен обороны Мариуполя в 2022 году.

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