Начался последний день процесса рассмотрения апелляции на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по обвинению в разбое во время похищения местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
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Как сообщил Стерненко на своей странице в Facebook, сегодня суд может допросить эксперта, который проводил экспертизу стартового пистолета, обнаруженного при обыске в его доме.
Затем могут пройти допросы Стерненко и Демчука, после которых пройдут прения сторон.
После этого судьи удалятся в совещательную комнату принимать решение.
Что известно о деле
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и другому фигуранту дела о похищении Щербича - Демчуку - наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.
- 19 марта суд в Одессе отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из-под стражи и оставил его в СИЗО.
- 23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.
- 7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
- 16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.
- Вчера, 20 мая, в суд впервые явился Щербич. Его допросили.
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