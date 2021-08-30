Печерский райсуд Киева взял под стражу на 60 суток члена "Национального корпуса" Олега Довбыша.

Начались аресты участников акции партии "Национальный корпус" на улице Банковой, которая состоялась 14 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец в полном объеме удовлетворил ходатайство стороны обвинения о содержании участника акции Олега Довбыша под стражей без права на внесение залога.

Следует отметить, что Довбышу инкриминируют действия, предусмотренные ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия или других предметов заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений.

При этом в обосновании подозрения Довбышу указано, что таким "заранее подготовленным предметом" является его нога, которой он, по версии следствия, нанес удар по шлему работника полиции, охранявшего Офис президента в день проведения акции.

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В свою очередь защитники Довбыша отметили, что в материалах подозрения среди телесных повреждений, нанесенных полицейскому, указаны ожоги глаз от слезоточивого газа и нет никаких данных о полученных полицейским телесных повреждений в результате удара.

Они подчеркнули, что следователь намеренно трактовал действия Довбыша по ч.4 ст.296 УК для того, чтобы получить право, согласно Уголовному процессуальному кодексу, просить суд избрать Довбышу безальтернативную меру пресечения.

Следует также отметить, что взять на поруки Довбыша просили писатель Василий Шкляр, бывший народный депутат Андрей Ильенко, а также лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий.

Однако судья не взял во внимание аргументы защитников и постановил взять Довбыша под стражу на 60 суток - до 28 октября.

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на это решение.

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Акция "Нацкорпуса" на Банковой: что известно

14 августа возле Офиса президента на Банковой состоялась объявленная партией "Национальный корпус" акция протеста под названием "Остановим капитуляцию", во время которой активисты требовали от властей не допустить имплeментации так называемой "фoрмулы Штайнмайера", проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса, а также восстановления водоснабжения в оккупированный Kрым.

Перед началом акции произошли столкновения между участниками акции и полицейскими, которые не пропустили активистов на Банковую в связи с тем, что они отказались пройти проверку на наличие опасных предметов. Активисты принесли шины и жгли файеры, а полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В Нацполиции заявили, что в результате конфликта пострадали семь полицейских и один нацгвардиец.

Позже в полиции сообщили, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух самых активных участников - жителей Черкасской области, 1990 и 1984 рождения.

Автор: Дмитрий Хилюк