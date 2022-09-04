Мэр города Олешки Евгений Рищук сообщил, что здание, в котором находился склад, принадлежало предателю Сальдо.

В Херсоне уничтожен очередной склад российских оккупантов, который находился в одном из строительно-монтажных предприятий.

Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр города Олешки в Херсонской области Евгений Рищук.

По его данным, "Прилет в строительно-монтажное управление № 5. Взрывается боекомплект. Если кто-то не знал, этот объект - собственность Сосальдо", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером рядом с Олешками на Херсонщине детонировал склад оккупантов с боекомплектом. Детонация длилась неменее 30 минут.

Также в оккупированном Херсоне в очередной раз прогремели взрывы в районе речного порта. Очевидцы сообщали по крайней мере о восьми "прилетах".

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