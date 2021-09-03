Подросток попал из больницы в реанимацию / фото ua.depositphotos.com
В Запорожье ученик гимназии на уроке пережил клиническую смерть.
Об этом в Facebook сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.
"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", - написал он.
Малашенко уточнил, что инцидент произошел в гимназии №8.
Читайте такжеВо Львове хирурги спасли младенца с редким пороком, от него отказались родители (фото)