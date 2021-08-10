Также возле столицы развернули командный пункт управления: через него общаются со всеми органами управления составляющих сектора безопасности и обороны Украины. А все из-за командно-штабных учений.

В Киеве 9 августа начались командно-штабные обучения. К ним привлекли подразделения ВСУ и Национальной гвардии с бронетехникой и кинологическими расчетами.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, из-за обучений на некоторых въездах в столицу нацгвардейцы выставили блок-посты. К ним привлекли личный состав, бронетехнику и кинологов. Развернули командный пункт управления: через него коммуницируют со всеми привлеченными к обучению органами управления составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

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Во время учений в Киеве для военных предусмотрели боевые задачи. Они будут охранять критически важные объекты, обеспечивать функционирование органов государственной власти и местного самоуправления. Также планируют поддерживать безопасность в столице. В этом будет помогать бригада по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины.

Учения продлятся до 13 августа. Их целью является реализация государственной политики по безопасности и защите населения и территории Украины.

Ранее, как писал УНИАН, киевляне начали жаловаться на звуки выстрелов и взрывов, однако бояться нечего. В учениях применяются холостые патроны. Всего в Киеве действуют четыре учебные локации – будут "защищать" ТЭС, и областную госадминистрацию.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных учений "Дайв-2021", к которым привлечены силы ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

Автор: Виктория Гордиенко