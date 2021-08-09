Военные устроили себе опорный пункт на Оболони.

В Киеве продолжаются сборы военных и резервистов по обороне столицы. Бойцы отрабатывают защиту заводов и производств, развертывание командных пунктов, а также проводят стрельбы на полигоне.

Как сообщается в сюжете ТСН, военные устроили себе опорный пункт на окраинах Киева, на краю Оболони. Горожане начали жаловаться на звуки выстрелов и взрывов, однако бояться нечего. В упражнениях применяются холостые патроны. Всего в Киеве действуют четыре учебные локации – "защищают" ТЭС, и областную госадминистрацию.

По плану учений, бойцы должны защитить от врага подступы к столице. Учения продлятся до 13 августа, однако их активная фаза завершается уже сегодня.

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Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных учений "Дайв-2021", к которым привлечены силы ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

Отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения. К учениям привлечено поисково-спасательное судно украинских ВМС "Александр Охрименко".

Автор: Дмитрий Захаров