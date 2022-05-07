Призывают всех отказаться от массовых мероприятий, чтобы не рисковать безопасностью людей.

На Тернопольщине с 7 мая запрещено проведение массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций.

Об этом сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

Он напомнил, что впереди выходные, где мы будем чтить память жертв Второй мировой войны и отмечать День матери. При этом призвал всех отказаться от массовых мероприятий, чтобы не рисковать безопасностью людей.

"Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения с 7 мая включительно", - сказал Труш.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Одесской области вводится затяжной комендантский час. На территории города будет введен комендантский час с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 вторника, 10 мая. В этот период запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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