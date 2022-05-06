В Одессе и Одесской области вводится затяжной комендантский час.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.
Отмечается, что распоряжением начальника ОВА Максима Марченко на территории города будет введен комендантский час с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 вторника, 10 мая.
В этот период запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Как сообщал УНИАН, 6 мая две вражеские ракеты были выпущены по Одесскому району. К счастью, никто не пострадал.
Как известно, 2 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами с моря, в результате чего погиб 15-летний подросток, который бежал предупредить о сигнале воздушной тревоги соседей.
23 апреля российские ракеты попали в жилую многоэтажку, где погибли 8 человек, в том числе молодые супруги, а также 3-месячный младенец с матерью и бабушкой.
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