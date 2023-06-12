Амфору передали в херсонский музей.

Жители Херсона на одесском пляже выловили византийскую амфору.

"Во времена страшной беды случаются настоящие чудеса!" - отметили в Херсонском областном краеведческом музее на странице в Facebook.

В сообщении указывается, что переселенцы спасали пресноводных черепах на пляже, как вдруг увидели непривычный сосуд, приближающийся к берегу.

Историк по специальности Юрий Пословский выловил сосуд из воды и понял, что это византийская амфора.

"Семья приняла решение передать ее в музей. Вспомнив об ограбленном краеведческом музее в родном городе, они решили подарить артефакт Херсону. Амфора перевезена к месту назначения и со временем займет достойное место в экспозиции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глиняная амфора не утонула благодаря земляной пробке, образовавшейся в горловине сосуда.

Подрыв Каховской ГЭС - к одесским берегам прибивает животных и мусор

Ранее сообщалось, что из-за теракта на Каховской ГЭС к Одесскому заливу прибивает трупы животных и домашнее имущество пострадавших людей.

Также на днях к побережью Черного моря в Одесской области на обломках дома течением прибило раненую собаку.