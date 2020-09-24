Американская сторона высоко оценила результаты украинских военных.

На Яворовском военном полигоне во Львовской области завершаются многонациональные командно-штабные учения «Rapid Trident – 2020».

Читайте такжеНад Днепром в Киеве летали американские военные конвертопланы: как это было (фоторепортаж)Как сообщает Министерство обороны Украины, 24 сентября участники учений проводили операцию по освобождению населенного пункта от террористов. Кроме того, к их вниманию были представлены практические действия подразделений гражданско-военного сотрудничества. А также состоялась практическая демонстрация возможностей лагеря для беженцев, организованного Обществом Красного Креста.

По словам соруководителя учений с американской стороны, полковника Майкла Хансона, концепция нынешнего обучения базировалась на отработке украинскими армейскими подразделениями и подразделениями других силовых структур при поддержке союзников вопросам отражения вооруженного нападения недружественных стран, восстановление суверенитета и контроля над государственным рубежом:

«Представители ВС Украины и других военных формирований сделали все лучшее для того, чтобы достичь этих высоких стандартов. Они достигли высоких результатов и проявили себя как хорошая команда. Это лучшие учения, в которых я участвовал».

Военные учения «Rapid Trident – 2020»

Учения продлятся до 25 сентября на разных участках львовского военного полигона.

Во время практических занятий использовалось:

более 500 единиц военных автомобилей и боевых бронированных машин,

вертолеты Ми-8 армейской авиации армейской авиации Сухопутных войск,

самолеты Воздушных сил ВСУ и ВСУ США.

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Автор: Катерина Шварц